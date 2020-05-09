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18:00

МВД ищет граждан, пострадавших от "противоправных действий" админа "Омбудсмена полиции"

фото ЗакС политика МВД ищет граждан, пострадавших от "противоправных действий" админа "Омбудсмена полиции"

Столичное управление МВД разыскивает граждан, которые якобы могли пострадать от "противоправных действий" учредителя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова: сообщение ведомства приводит ТАСС.

8 мая Тверской райсуд поместил блогера в СИЗО до июля.

Напомним, Воронцову инкриминируют ч. 2 ст. 163 УК РФ, подозревая его в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего московского полицейского "за нераспространение фотографий личного характера". Мужчина категорически отрицает свою причастность к обозначенному правонарушению.

По версии СК, Воронцов требовал у потерпевшего, работавшего в органах с 2012 по 2017 год, денег за неопубликование интимных фото. Когда тот отказал, снимки попали в сеть. Блогер якобы шантажировал его через свою знакомую, вступившую с экс-полицейским в интимную переписку и добывшую таким образом снимки.

За последний месяц к Воронцову уже дважды приходили с обыском. Первый раз оперативные мероприятия были связаны с делом о COVID-фейке; второй раз вторжение правоохранителей, сопровождавшееся показательным "выступлением" ОМОН, относится как раз к делу о вымогательстве.

Сам Воронцов считает своё преследование сфабрикованным и полагает, что им начали активно интересоваться по указу официального представителя МВД, генерал-майора Ирины Волк.

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