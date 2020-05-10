18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:05

В Петербурге до лета продлили правила самоизоляции и ввели масочный режим

фото ЗакС политика В Петербурге до лета продлили правила самоизоляции и ввели масочный режим

Губернатор Александр Беглов продлил до 31 мая действующий в Петербурге "коронавирусный" режим повышенной готовности в полном объеме, а также ввел масочный режим начиная с 12 мая. Информация об этом появилась ночью на сайте городского правительства. Поступок официально объясняется продолжающейся отрицательной динамикой заболеваемостью COVID-19.

"Одна из причин этого – низкий уровень самоизоляции, который в последние дни упал до 2,1 и в целом наблюдается его снижение", - также говорится в сообщении.

Напомним, что главными особенностями действующего в нынешнем виде с середины апреля режима самоизоляции является запрет на посещение парков, детких площадок, парков, скверов и любых мест скоплений людей, не считая места работы. С 12 мая к этому добавляется обязанность носить медицинские маски и перчатки в общественных местах - магазинах, аптеках, транспорте.

"Администрации районов проинформируют жителей города о местах реализации средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. Организациям и индивидуальным предпринимателям, которые в соответствии с данным постановлением вправе осуществлять розничную торговлю, рекомендовано обеспечить наличие в продаже масок и перчаток", - гласит пресс-релиз.

Административный штраф за пренебрежение новым правилом составит 4 тысячи рублей.

По последним данным, коронавирус выявлен у 6990 петербуржцев. С начала пандемии выздоровело 1162 человека с ним, а умерло - 53.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
10:29 В Парке Победы состоялся "альтернативный" салют

10:05 В Петербурге до лета продлили правила самоизоляции и ввели масочный режим

9 мая, 18:00 МВД ищет граждан, пострадавших от "противоправных действий" админа "Омбудсмена полиции"

9 мая, 17:41 Минобороны отчиталось о завершении строительства главного храма ВС РФ

9 мая, 17:05 Предписания властей не смутили петербуржцев: по городу бродит разрозненный "Бессмертный полк"

9 мая, 16:16 Репост записи о теракте в УФСБ Архангельска довёл калининградку до уголовного дела

9 мая, 15:20 Беглов оценил обновленную к юбилею Победы экспозицию в "Бункере Жданова"

9 мая, 14:18 Петербург 9 мая находится в числе лидеров по уровню самоизоляции

9 мая, 13:21 Несмотря на пандемию COVID-19, в Белоруссии с размахом отметили День Победы

9 мая, 12:21 В столице на акции в память о ВОВ задержали депутатов Мосгордумы

9 мая, 12:10 Путин не спел, но пообещал отметить юбилей Победы "широко и достойно"

9 мая, 11:22 В Петербурге прошёл авиационный парад в честь 75-летия со Дня Победы

9 мая, 10:55 В РФ выявили свыше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом: 425 - в Петербурге

9 мая, 10:29 Нюту Федермессер госпитализировали в Коммунарку с COVID-19

8 мая, 20:55 СМИ: Смольный продлит режим самоизоляции до конца мая

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru