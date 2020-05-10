При пожаре в московской больнице погиб коронавирусный больной

Накануне, вечером 9 мая в московской клинической больнице имени Спасокукоцкого, в которой лечили около ста человек с коронавирусом, произошел пожар. Больных эвакуировали и перевезли в другие медучреждения, возгорание удалось потушить.

В пожаре погибла зараженная COVID-19 женщина, о чем написал "Интерфакс". Мэр Сергей Собянин выразил соболезнования семье погибшей.

Происшествием занялась прокуратура. По данным информагентства, причиной пожара стало возгорание личных вещей одного из пациентов.

По самым свежим официальным данным, в Москве коронавирус выявлен у граждан.