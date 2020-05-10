В Вологодской области паводок затопил шесть районов, введен режим ЧС

В шести муниципалитетах Вологодской области остаются подтопленными несколько объектов жилья и инфраструктуры после паводка, прошедшего в первых числах мая, говорится на сайте регионального МЧС. В Верховажском районе введен режим чрезвычайной ситуации действует режим чрезвычайной ситуации, в остальных пяти районах дело ограничивается режимом повышенной готовности.

"В готовности к развертыванию три пункта временного размещения на 160 человек, но они пустуют. Люди эвакуировались к родственникам и сейчас постепенно возвращаются в свои дома", - гласит официальное сообщение.

Отрезанными продолжают оставаться семь населенных пунктов, на территории которых проживает около 300 человек. Отметим, что весенний паводок - привычное явление для региона.