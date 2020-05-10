18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:20

В Ленинградской области откроют виртуальный музей самоизоляции

фото ЗакС политика В Ленинградской области откроют виртуальный музей самоизоляции

В Ленинградской области при поддержке комитета по культуре регионального правительства 16 мая откроется виртуальный музей самоизоляции. В настоящее время организаторам присылают экспонаты все желающие поучаствовать в проекте. Принимаются изображения, тексты, аудио- и видеоматериалы.

"Все действительно важные вещи сейчас происходят с нами и в наших домах. Оставляя что-то на память, сохраняя фотографии, снимая видео, записывая мысли, мы напоминаем о важном в нашей жизни. Так будет и с сегодняшней ситуацией", - отметили авторы.

В их планы входит открыть экспозицию оффлайн, когда утратят силу ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:20 В Ленинградской области откроют виртуальный музей самоизоляции

15:30 Латынина осудила порядок признания врача заболевшим COVID-19 в Петербурге

14:33 Путину не по душе "затхлый и кислый" патриотизм

13:35 Вишневский просит обеспечить удобствами пациентов временного госпиталя в "Ленэкспо"

12:30 В Вологодской области паводок затопил шесть районов, введен режим ЧС

11:25 При пожаре в московской больнице погиб коронавирусный больной

10:47 За сутки в России прибавилось более 11 тысяч случаев заражений коронавирусом

10:29 В Парке Победы состоялся "альтернативный" салют

10:05 В Петербурге до лета продлили правила самоизоляции и ввели масочный режим

9 мая, 18:00 МВД ищет граждан, пострадавших от "противоправных действий" админа "Омбудсмена полиции"

9 мая, 17:41 Минобороны отчиталось о завершении строительства главного храма ВС РФ

9 мая, 17:05 Предписания властей не смутили петербуржцев: по городу бродит разрозненный "Бессмертный полк"

9 мая, 16:16 Репост записи о теракте в УФСБ Архангельска довёл калининградку до уголовного дела

9 мая, 15:20 Беглов оценил обновленную к юбилею Победы экспозицию в "Бункере Жданова"

9 мая, 14:18 Петербург 9 мая находится в числе лидеров по уровню самоизоляции

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru