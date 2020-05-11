В России вновь стало на 11 c лишним тысяч больше зараженных COVID-19 за сутки

К 11 мая в России официально зафиксировали еще 11656 случаев инфицирования людей коронавирусом нового типа, о чем сообщает правительственный сайт "стопкоронавирус.рф". Это на 654 человека больше, чем цифра, фигурировавшая в аналогичной сводке утром предыдущего дня.

Как и раньше, первое место по числу вновь пострадавших занимает Москва (+6169), за ней с существенным отрывом значатся Подмосковье (+1079) и Петербург (+307).

В течение 10 мая выздоровело 5495 человек и 94 скончалось.

В общем и целом, на сегодняшний день коронавирус нашли у 221344 граждан. Умерло с начала пандемии 2009 человек.