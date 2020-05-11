Создателя паблика "Омбудсмен полиции" госпитализировали из СИЗО

Администратора сообщества "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, отравленного под арест по делу о вымогательстве, доставили из СИЗО в больницу, уведомил СМИ его адвокат Сергей Бадамшин в Telegram.

На данный момент блогер находится в хирургическом отделении одном из столичных медучреждений.

Напомним, 8 мая Тверской райсуд поместил Воронцова в изолятор до июля.

Мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 163 УК РФ, подозревая его в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего московского полицейского "за нераспространение фотографий личного характера". Воронцов категорически отрицает свою причастность к обозначенному деянию.

По версии СК, Воронцов требовал у потерпевшего, работавшего в органах с 2012 по 2017 год, денег за неопубликование интимных фото. Когда тот отказал, снимки попали в сеть. Блогер якобы шантажировал его через свою знакомую, вступившую с экс-полицейским в интимную переписку и добывшую таким образом снимки.

За последний месяц к Воронцову уже дважды приходили с обыском. Первый раз оперативные мероприятия были связаны с делом о COVID-фейке; второй раз вторжение правоохранителей, сопровождавшееся показательным "выступлением" ОМОН, относилось как раз к делу о вымогательстве.

Сам Воронцов считает своё преследование сфабрикованным и полагает, что им начали активно интересоваться по указу официального представителя МВД, генерал-майора Ирины Волк.