"Лично проверю": Путин потребовал, чтобы все медики получили надбавки за работу с COVID-больными

Российский президент Владимир Путин настаивает, чтобы все медики вплоть до 15 мая получили надбавки к жалованью за работу с коронавирусными больными. Соответствующее заявление глава государства озвучил во время обращения к чиновникам и гражданам страны.

Согласно имеющейся у Путина информации, к 9 мая лишь 56 тысяч медработников получили положенные им выплаты - а это меньше половины тех, кому должны быть предоставлены дополнительные премии. Деньги поступили в 56 регионов, хотя в апреле средства на обозначенные нужды из федбюджета были направлены средства во все субъекты РФ.

"Лично проверю [выплаты денег медикам]", - поручился Путин, взывая к региональным управленцам. Кроме того, он отметил, что с 15 апреля по 15 июля специальную федеральную доплату получат социальные работники. Врачам, трудящимся в соцучреждениях, полагается 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, а при работе с зараженными COVID-19 - 60 тысяч рублей.

Социальным и педагогическим работникам, а также среднему медицинскому и административному персоналу выделят по 25 тысяч рублей, контактировавшим с инфицированными - 35 тысяч. Младшему медперсоналу полагается по 10 тысяч рублей (15 тысяч в случае работы с COVID-заболевшими).