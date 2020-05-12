В больнице Святого Георгия, принимающей COVID-пациентов, произошел пожар: погибли пятеро

В отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия произошел пожар: на данный момент он полностью ликвидирован, известили в городском отделении МЧС.

На место прибыла бригада специалистов СК под руководством руководителя ГСУ СК по Петербургу Александра Клауса. Также к медучреждению приехал главный прокурор города Александр Литвиненко, который сообщил журналистам, что погибли пятеро человек, находившихся в одной палате.

Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели ЧП, добавил Клаус. Он отметил, что медперсонал учреждения грамотно сработал в условиях экстренной ситуации.

Площадь пожара, произошедшего в палате на шестом этаже больницы, составила порядка 10 кв метров; все пациенты отделения эвакуированы на нижние этажи.