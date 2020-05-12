Комитет по законодательству ЗакСа провел заседание в масках и перчатках

Петербургский парламент вместе со всем городом перешел 12 мая на перчаточно-масочный режим. Комитет по законодательству ЗакСа провел первое заседание, экипированный средствами индивидуальной защиты. Ранее ношение масок в Мариинском дворце не практиковалось.

"Маски и перчатки - это наши обязательные атрибуты до снятия этих всех ограничений на заседаниях комитета по законодательству", - объявил председатель комитета Денис Четырбок в начале заседания.

Он также добавил, что обязанность по обеспечению себя масками и перчатками возлагается на самих парламентариев.

Отметим, что в заседании комитета принял участие 78-летний депутат от "Единой России" Борис Ивченко. С начала апреля единороссы старше 65 лет самоизолировались и не принимали участия в работе парламента. Голосовали за них коллеги по доверенностям.

Напомним, согласно распоряжению губернатора Александра Беглова с 12 мая появляться в общественным местах Петербурга можно только в масках и перчатках. Административный штраф за пренебрежение новым правилом составит 4 тысячи рублей. Режим повышенной готовности в регионе продлен до начала июня. Он, в частности, обязывает граждан в возрасте 65 лет и старше находиться дома. Исключение распространяется на руководителей органов власти, "чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций".

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