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12:26

В Смоленской области 120 обитателей дома престарелых заразились COVID-19

фото ЗакС политика В Смоленской области 120 обитателей дома престарелых заразились COVID-19

На территории расположенного в Смоленской области Ярцевского дома-интерната произошла вспышка коронавирусной инфекции, известила замглавы региона Полина Хомайко на оперативном совещании по ситуации с COVID-19.

"Как только нам поступила информация о том, что два сотрудника Ярцевского дома-интерната для престарелых и инвалидов были заражены коронавирусной инфекцией, мы приступили к тестированию на COVID-19 всех без исключения работников и проживающих в данном учреждении. По результатам обследования, положительные результаты обнаружены у 120 человек, среди которых - 22 сотрудника, 94 проживающих, 4 волонтера. В настоящее время в учреждении продолжают работать 27 человек из числа персонала, они получили отрицательные тесты", - рассказала о ситуации в учреждении Хомайко.

Чиновница заверила, что в доме-интернате введены необходимые ограничительные меры, а все обитатели заведения разделены на две зоны - инфицированных от остальных сразу отделили.

На совещании губернатор Смоленской области Алексей Островский спросил у главы Ярцевского района Владимира Макарова, следует после озвученной информации вводить на участке карантин, однако тот сообщил, что ситуация находится под контролем.

"В муниципалитете действуют все ограничительные меры, отменены массовые мероприятия, работает только ряд системообразующих предприятий, где соблюдаются необходимые требования безопасности. Кроме того, следует принимать во внимание, что большинство заразившихся [122 из 135] находятся именно в доме-интернате, который на сегодняшний день полностью изолирован", - заявил Макаров.

Добавим, по состоянию на 12 мая на территории Смоленской области выявлено 911 случаев заражения COVID-19, 9 человек скончались.

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