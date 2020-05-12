В МЧС поблагодарили медперсонал за спасение людей в больнице святого Георгия

Массовой гибели людей в загоревшемся отделении реанимации больницы святого Георгия удалось избежать, благодаря усилиям медицинского персонала, пожарных и спасателей, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок.

Он заявил, что медперсонал не только помог эвакуировать, но и оперативно переподключил лежачих больных к портативным устройствам искусственной вентиляции легких.

"Я хочу сказать слова благодарности медикам, которые в этот трудный час сделали все необходимое для спасение человеческих жизней. И это очень символично, потому что сегодня, 12 мая, отмечается международный день медицинской сестры", - передала слова замначальника регионального управления МЧС пресс-служба министерства.

Напомним, сообщение о пожаре в больнице святого Георгия, принимающего больных с коронавирусной инфекцией, поступило в МЧС в 6-23 утра. Горела площадь около 15 квадратных метров. В пожаре погибли пятеро пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Медперсоналу и спасателям удалось эвакуировать 150 человек, в том числе 15 из отделения реанимации.