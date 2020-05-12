Петербургский центр им. Алмазова готов принимать пациентов с COVID-19

Начиная с 13 мая НМИЦ им. В. А. Алмазова будет принимать граждан, больных коронавирусной инфекцией, уведомили в пресс-службе медучреждения.

На сегодняшний день в лечебном заведении под нужды COVID-инфицированных переоборудованы 500 коек, а также проводятся ежедневные тренинги персонала по работе с подхватившими вирус.

Центр Алмазова соответствует основным критериям готовности: там оборудовали санитарные пропускники и шлюзы, а коечный фонд полностью укомплектован.

Напомним, по состоянию на 12 мая, в Петербурге выявлено более 8 тысяч инфицирования COVID-19, излечились свыше 1,7 тысячи человек, скончались 58 граждан.