Адвокат историка Соколова заявил об угрозах в свой адрес

Адвокат Александр Почуев, который защищает в суде историка, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, заявил, что получает угрозы в свой адрес, передает "МБХ медиа".

"В мой адрес поступили угрозы физической расправы и моей публичной дискредитации в связи с осуществлением мной профессиональной деятельности адвоката в деле историка Соколова. Это не в первый раз, но сейчас я реально опасаюсь за свою жизнь и здоровье моих близких", - заявил Почуев.

По его словам, от него требуют "бросить защиту" Соколова, и угрозы "приобрели реальный и жесткий характер". МВД проводит проверку по его жалобе.

Соколова обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, жившей с ним. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и оружием. Тело Ещенко нашли у него в квартире, выяснилось, что он застрелил ее после ссоры и расчленил. Соколов признался в содеянном, психиатрическая экспертиза сочла его вменяемым.