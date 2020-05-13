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9:20

Смольный выдаст пенсионерам и многодетным семьям по 800 рублей на покупку масок и перчаток

фото ЗакС политика Смольный выдаст пенсионерам и многодетным семьям по 800 рублей на покупку масок и перчаток

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате некоторым категориям граждан на покупку средств индивидуальной защиты в связи с их обязательным ношением, сообщили в Смольном. Уточняется, что речь идет об одноразовых масках и перчатках.

Выплата в 800 рублей положена петербургским пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты из городского бюджета. В таких семьях с детьми предусмотрена выплата на каждого ребенка. По подсчетам Смольного, деньги смогут получить более 1,8 млн граждан.

Также Беглов поручил обеспечить необходимым количеством одноразовых масок и перчаток воспитанников детских домов.

С 12 мая в Петербурге действует так называемый масочный режим. Горожан обязали находиться  в общественных местах, транспорте, магазинах в масках и перчатках. За их отсутствие грозят штрафы.


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