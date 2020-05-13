СМИ: Архангельская область и НАО объявят об объединении регионов

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа собираются объявить об объединении регионов, пишут РБК, "Ведомости" и Znak.com со ссылкой на источники.

По данным изданий, случиться это может после совещания с участием врио губернаторов Александра Цыбульского (Архангельская область) и Юрия Бездудного (НАО) 13 мая. По словам источников, планируется утвердить меморандум о намерении объединить регионы, референдум по объединению могут провести осенью, 13 сентября.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов назвал основной причиной такого шага то, что Ненецкий автономный округ – регион малочисленный, и там сложно создать полноценные органы власти. Также, по его мнению, вместе НАО и Архангельская область смогут выстроить единую политику управления Северным морским путем.

При этом политолог Екатерина Курбангалеева считает, что основная причина объединения – перераспределение денег, выделяемых Архангельской области как региону "из числа тяжелых дотационников". Источник Znak.com среди проблем выделил падение цен на нефть, заметив, что для двух регионов объединение – это "шанс выжить и продолжить развитие".

Если эти два региона объединятся, это будет первое объединение с 2008 года, когда Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край. До этого были объединены Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, Красноярский край с Таймырским и Эвенкийским АО, Камчатская область и Корякский автономный округ, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский АО.