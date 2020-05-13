Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 242 тысяч человек

За последние сутки в России зафиксировано 10 028 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 242 271, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

На Москву и Подмосковье пришлось около половины новых случаев: 4703 и 962 соответственно. В Петербурге прибавилось 435 заболевших, в общей сложности – 8485 человек.

В Ленобласти число заболевших увеличилось на 66 человек (всего 1706), в Мурманской области – на 43 (всего 2471), в Калининградской – на 40 (всего 812). В Архангельской области заболели еще 19 человек (всего 503), в Вологодской – 17, в Новгородской – 14 (всего 573), в Коми – 12 (всего 859), в Псковской – 11 (всего 339), в Карелии – 5 (всего 176).

За минувший день умерли 96 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов составляет 2212. Выздоровели за все время 48 003 пациента.