Аккаунт Кадырова в Instagram удален из-за санкций США

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram удален из-за действующих в отношении политика санкций США, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании Facebook.

По словам представителя, Facebook, как американская компания, действует в рамках санкционного законодательства своей страны. "В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", - пояснили в Facebook.

Учетная запись Кадырова оказалась заблокирована в ночь на 13 мая. Это не первый раз, когда аккаунт главы Чечни попадает под блокировку. Facebook в 2017 году заблокировал аккаунты Кадырова в одноименной соцсети и Instagram из-за попадания в "список Магнитского". В 2018 году был заблокирован еще один аккаунт Кадырова в Instagram.