Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке экономики

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал нормативный акт, вводящий новые меры по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба городского правительства. Документ перекликается с последними по времени указаниями президента, озвученными 11 мая, и предусматривает помощь экономике и бизнесу на сумму 9 млрд рублей.

"Налоговые льготы планируется предоставить малым и средним предприятиям, которые работают в сферах обрабатывающих производств, а также занимаются научными разработками (НИОКР) и используют упрощённую систему налогообложения. Этой мерой смогут воспользоваться более 28 тысяч организаций", - сформулировано одно из нововведений.

Кроме того, в планах Смольного - помочь пострадавшим от связанных с пандемией лишений малым и средним предприятиям, у которых наилучший потенциал для восстановления полноценной деятельности. Правительство стремится к тому, чтобы частично возместить пострадавшим сотрудникам недополученную или неполученную зарплату.

Наконец, городская администрация намерена увеличить долю госзакупок у малого и среднего бизнеса. Ее планируется увеличить уже в нынешнем году с 15 до 23,5 процентов.

В России в целом формально "нерабочий период" закончился 12 мая. При этом президент дал право регионам самостоятельно при необходимости продлить этот срок. В Петербурге этим правом воспользовались, и теперь граждане, обязанные носить маски и перчатки в общественных местах, просуществуют при режиме повышенной готовности как минимум до 31 мая.

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