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13:25

ЕГЭ в 2020 году снова перенесли

фото ЗакС политика ЕГЭ в 2020 году снова перенесли

Министерство просвещения приняло решение перенести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике для девятиклассников на неопределенный срок, о чем сообщило РИА "Новости". Школьников аттестуют на основе оценок, полученных по результатам учебного года.

"Такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов", - рассказали в Минпросвещения.

Ранее Минздрав рекомендовал отложить проведение экзамена на раннюю осень в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

"На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, август – сентябрь", - гласило утверждение главы министерства, Михаила Мурашко.

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