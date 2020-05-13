Единороссы продвигают через ГД инициативу о возможности голосования по почте

Фракция единороссов из Государственной думы внесла поправку, которая при ее принятии позволит гражданам голосовать на выборах и референдумах на расстоянии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Дмитрия Вяткина.

"При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, установленных ЦИК, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования", - озвучил единоросс инициативу коллег.

Законопроект, в рамках которого вносится поправка, посвящен процедурам сбора подписей и проверки подписных листов.