Достроенному храму ВС требуется продолжительная уборка

Главный храм Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот", о завершении строительства которого было объявлено 9 мая, пока не может принять посетителей, поскольку ему требуется уборка, сообщают "Открытые медиа". Издание отмечает, что представители храма с открытием явно не спешат. Свои ограничения накладывает также режим повышенной готовности из-за коронавируса, продленный в Москве и области до конца мая.

Примечательно, что пока неизвестна точная сумма потраченных на строительство денег. При этом, по словам председателя художественного совета по строительству храма протоиерея Леонида Калинина, имела место существенная экономия.

"Металл, дерево, стекло, талант — практически бесплатно, буквально за копейки. Люди все работали, для Бога старались", - приводится его цитата.

В феврале фонд "Возрождение", через который перечислялись деньги, называл сумму 3 млрд рублей, собранных на строительство. Еще столько же выделили администрации столицы и Подмосковья.

Напомним, что незадолго перед концом работ стало известно, что одно из зданий украшено мозаикой с изображениеми представителей российского политического руководства. После возникшего медийного скандала изображения Владимира Путина, Валентины Матвиенко и Сергея Шойгу убрали. Исчезло также изображение советского руководителя Иосифа Сталина. Кроме того, надпись "Крым наш" заменили на "Мы вместе". Коррективы пришлось внести именно из-за общественного недовольства, подтвердил Леонид Калинин.

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