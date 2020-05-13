Оксана Пушкина обнаружила у себя коронавирус

Депутат Государственной думы Оксана Пушкина сообщила в собственном Telegram-канале о том, что заразилась коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19.

"Если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею", - отметила женщина.

Оксана Пушкина известна, в частности, как автор резонансного законопроекта о домашнем насилии, предусматривающего в некоторых случаях принудительное разведение агрессора и жертвы, живущих под одной крышей.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, не называя имен, о пяти депутатах с инфекцией COVID-19. Накануне, 12 мая, коронавирусную инфекцию подхватил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков.