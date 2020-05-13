КПРФ призвала Путина бесплатно раздавать россиянам маски и перчатки

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением о необходимости бесплатно раздать гражданам средства индивидуальной защиты во время эпидемии коронавируса, сообщили в КПРФ.

По мнению Зюганова, органы власти обязаны бесплатно раздать СИЗ гражданам с помощью социальных или иных служб.

"Многие коммерсанты от медицины наживаются, закупая маски в Китае по 5-10 рублей и продавая по 30-40. Закупку и распространение защитных средств должно взять на себя государство", - подчеркнул Зюганов.

Он сравнил продажу масок и перчаток в условиях эпидемии с ситуацией, когда солдат заставляют "покупать патроны или платить за место в окопе".

"Когда вводятся штрафы за появление в общественных местах без масок и перчаток, необходимо обеспечить их доступность, а уже затем требовать от граждан строгого соблюдения предписаний", - отметил Зюганов.

Считают в КПРФ нужным также усилить ответственность органов соцзащиты за своевременную доставку лекарств пожилым и тяжелобольным людям, в первую очередь – онкобольным. Также, считает Зюганов, нужно обеспечить "массовое, охватывающее всех граждан Российской Федерации, обследование на предмет заражения коронавирусом".

На 13 мая в России известно о 242 тысячах зараженных коронавирусом. Режим обязательного ношения масок введен в ряде субъектов России, в том числе – в Москве и Петербурге.