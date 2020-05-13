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17:48

Врио главы НАО назвал причину объединения с Архангельской областью

фото ЗакС политика Врио главы НАО назвал причину объединения с Архангельской областью

Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный назвал катастрофическое состояние бюджета своего региона одной из причин решения о намерении объединить НАО и Архангельскую область в один регион, передает ТАСС.

Бездудный пояснил, что бюджет НАО рассчитан из цены на нефть в 57 долларов за баррель, и почти половина доходов бюджета выпадает. При этом, подчеркнул врио главы НАО, у властей колоссальные обязательства перед жителями: гарантии, льготы, субсидии.

"Правда в том, что к 1 июля эти обязательства мы, по большому счету, не сможем выполнять. Безусловно, в этих условиях надо искать какой-то выход, мы с вами фактически стоим на краю пропасти. И либо мы сейчас попадем в эту пропасть и утащим туда всех жителей НАО, перед которыми у нас есть обязательства, либо мы сейчас найдем какой-то иной выход. Какой? Выход по объединению двух экономик - Архангельской области и Ненецкого автономного округа", - сказал Бездудный.

Бездудный и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский подписали меморандум о намерении объединить регионы 13 мая. В сентябре может состояться референдум по этому вопросу.

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