Строящийся апарт-отель на площади Мужества оставят 12-этажным

Апарт-отель на 2-м Муринском проспекте, 36, со строительством которого годами борются жители Выборгского района, вместо желаемых для застройщика двадцати этажей останется с уже построенными двенадцатью, передает городское издание "Канонер" со ссылкой на представителей Госстройнадзора. Таким образом, высота здания не превысит 40 метров.

Застройщик, ООО "Стройальянс", нынешней весной получил разрешение на "реконструкцию объекта незавершенного строительства под центр культурного развития с временным проживанием". Инициативной группе граждан в прошлом году удалось через суд добиться приостановки возведения высотки.

Отель "растет" над бывшим одноэтажным зданием кинотеатра "Выборгский" (впоследствии - "Пилот"), прекратившем функционировать к концу 2000-х годов.