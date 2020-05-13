Комитет по соцполитике раскрыл порядок предоставления выплат на маски и перчатки

Единовременные выплаты пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям на приобретение масок и перчаток будут перечисляться автоматизировано, следует из опубликованного чиновниками 13 мая проекта распоряжения. Документ еще не подписан и находится на антикоррупционной экспертизе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 12 мая подписал постановление о предоставлении выплат в размере 800 рублей ряду льготных категорий граждан. Эти средства петербуржцы смогут потратить на покупку средств индивидуальной защиты, использование которых с 12 мая носит обязательный характер.

Выплата положена петербургским пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты из городского бюджета. В таких семьях с детьми предусмотрена выплата на каждого ребенка. По подсчетам Смольного, деньги смогут получить более 1,8 млн граждан.

Судя по опубликованному 13 мая проекту распоряжения, гражданам не придется подавать никаких заявлений и документов для получения выплат. "Единовременная выплата предоставляется автоматизировано гражданам, сведения о которых имеются в Автоматизированной информационной системе "Электронный социальный регистр Санкт-Петербурга"" , - говорится в проекте. Отвечать за перевод средств будет "Городской информационно-расчетный центр". Деньги должны будут поступить на те же счета петербуржцев, на которые они обычно получают пенсии и другие выплаты.

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