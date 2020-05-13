СМИ: Сечин будет руководить "Роснефтью" еще пять лет

Правительство надумало продлить контракт с главой "Роснефти" Игорем Сечиным еще на пять лет, сообщают "Ведомости" со ссылкой на компетентные источники. По словам одного из них, уже завтра, 14 мая, соберется совет директоров компании и примет коллегиальное решение, отталкиваясь от директивы кабинета министров.

Сечин, которого принято считать одним из ближайших сподвижников президента Владимира Путина и который работал с ним в петербургской мэрии в 1990-х годах, возглавляет государственную компанию "Роснефть" с 2012 года.

С начала 2010-х годов крупные экономисты время от времени упрекают менеджмент компании в ее убыточности.