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9:20

"Ростех", "Росатом" и ВЭБ построят 25 мусоросжигательных заводов за 600 млрд рублей

фото ЗакС политика "Ростех", "Росатом" и ВЭБ построят 25 мусоросжигательных заводов за 600 млрд рублей

Три государственные корпорации - "Ростех", "Росатом" и ВЭБ - объединятся для того, чтобы построить в регионах 25 мусоросжигательных заводов, на которых будут утилизироваться прошедшие предварительную сортировку отходы с целью получения электроэнергии, делится РБК.

Предварительная стоимость проекта - 600 млрд рублей. Предприятия будут возведены в агломерациях с населением не менее полумиллиона человек, а также крупных туристических центрах.

Оператором выступит "Ростех" в лице своей "дочки" "РТ-Инвест", "Росатом" станет технологическим партнером, а за финансовую сторону будет ответственен ВЭБ.РФ.

В "РТ-Инвест" пояснили, что затраты на пилотный проект "Энергия из отходов", в рамках которого построят пять МСЗ в Подмосковье и Казани совокупной мощностью 3,35 млн тонн, составят 152 млрд рублей. Локации предприятий определит правительство.

Инициаторы идеи надеятся, что использование отечественных разработок при возведении МСЗ позволит привлечь не менее 459 млрд рублей допинвестиций.

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