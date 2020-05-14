СК намерен найти граждан, разместивших фото Гитлера и Гиммлера в онлайн-шествии "Бессмертного полка"

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК) из-за того, что в онлайн-шествии "Бессмертного полка" среди фотографий воевавших "предков" появились изображения Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера.

По версии СК, 10 мая неустановленные личности разместили фото Гиммлера "с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге". При этом в подписи к публикации утверждалось, что на ней изображен "полковник Алексеев В.М".

Далее, отчитались в Следкоме, не позднее 3 мая некто разместил в "Банке памяти" фотографию Гитлера, отметив, что на ней присутствует участник Великой Отечественной войны "Гитле Адоль Алоисо".

Учредители онлайн-акции заявили, что выяснили IP-адреса, с которых были опубликованы фото нацистских лидеров, пообещав передать все данные в СК.