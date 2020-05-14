В Зеленогорске перекладывают плитку без информационного щита

Активисты обратили внимание на работы, ведущиеся в Зеленогорске на Золотом пляже, иронично предположив в паблике "Петербургский гражданин", что у московского мэра Сергея Собянина "появились конкуренты".

Благоустройство этой территории вызывает споры: не все жители Курортного района, о чем пишут авторы поста, в 2018 году были довольны установкой на пляже канализационных люков, а впоследствии - прокладыванием плитки с тем, чтобы для их обслуживания могла подъезжать техника. Не добавила популярности благоустройству и авария в феврале 2020 года.

"Канализационные стоки более суток текли через пляж в Финский залив, образовав гигантскую промоину. Возможно, из-за этой аварии теперь и пришлось перекладывать плитку. А может, просто некуда девать деньги в условиях пандемии", - напоминают активисты.

Очевидцы отмечают, что на месте не установлено никакого информационного щита, дававшего бы представление о сроках, исполнителях и сути проводимых работ.