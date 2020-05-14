Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились COVID-19

Во ФСИН отчитались, что свыше 600 сотрудников ведомства и 145 заключенных подхватили коронавирусную инфекцию, извещает ТАСС.

"Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617 случаев, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных - 145 случаев. При этом выздоровели 208 сотрудников УИС и 29 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных", - поделились в службе.

За две недели с начала мая общее количество инфицированных сотрудников увеличилось вдвое, а арестантов - втрое. По состоянию на 28 апреля COVID-19 был выявлен у 271 работника ФСИН и 40 зэков.

В пресс-службе ФСИН заявили, что в каждом случае заболевания принимаются меры по изоляции заразившегося гражданина, а также наблюдении за всеми, кто с ним контактировал.

"На всех объектах уголовно-исполнительной системы проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия с применением современных бактерицидных средств и облучателей", - подытожили во ФСИН.