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12:47

Депутаты МО "Смольнинское" отказались платить председателю ИКМО в "невыборный" период

фото ЗакС политика Депутаты МО "Смольнинское" отказались платить председателю ИКМО в "невыборный" период

Муниципальный совет МО "Смольнинское" на заседании 13 мая решил не выплачивать заработную плату председателю избирательной комиссии муниципалитета Константину Пушкареву.  

Депутат Никита Юферев, инициировавший это решение, рассказал ЗАКС.Ру, что ежегодно содержание руководителя ИКМО обходится местному бюджету более чем в 1 млн рублей. Выборы в местный совет, за который отвечает муниципальный избирком, проходят только раз в пять лет. 

- Мы изучили нормативно-правовые акты. У нас с 1999 года по 2017 председатель не получал зарплату. Мы нашли решение от 2017 года, которое ему эту зарплату устанавливало, - заметил Юферев.

По словам мундепа, председатель ИКМО будет переведен на неоплачиваемую должность с 15 августа. А в год следующих муниципальных выборов совет утвердит смету о награждении руководителя и других членов избиркома.

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