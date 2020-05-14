Мэру Инты запретили пользоваться интернетом и телефоном

Мэр города Инта в республике Коми Лариса Титовец получила от суда меру пресечения в виде запрета на пользование телефонной связью и интернетом, передает ТАСС. Кроме того, до 29 июня ей нельзя посещать городскую администрацию, выходить из дома в определенные часы и общаться с некоторыми гражданами.

12 мая в ее рабочем кабинете проводили обыск сотрудники ФСБ. Титовец проходит в качестве подозреваемой по уголоному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, стоимость закупленной городом детской площадки была необоснованно завышена на 2,5 млн рублей.

Известно также, что женщину не отстранили от должности, поскольку она в настоящее время находится в отпуске.