ФСБ нагрянула с обыском к министру сельского хозяйства Пензенской области

Представители Федеральной службы безопасности обыскивают дом главы Министерства сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлакова, информирует "Российская газета".

В пресс-службе регионального управления силового ведомства известили, что мероприятия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). На данный момент обвинения никому из участников производства не предъявлены, однако уточняется, что в разбирательстве участвую и другие сотрудники министерства.

Бурлакова пока не задержали.