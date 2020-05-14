Сокуров инициировал проверку условий работы полиции

Петербургский кинорежиссер, член Общественной палаты города Александр Сокуров поспособствовал запуску мониторинга, который должен отслеживать условия труда правоохранителей непосредственно в отделах полиции. Прежде всего, объяснил общественный деятель, идея вызвана потребностью в информации о соблюдении полицейскими законности и прав человека. Мониторинг проведет комиссия по безопасности, противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами при участии с общественными советами при МВД.

"Также необходимо получить достоверную информацию об условиях труда сотрудников МВД, выяснить, соблюдаются ли соответствующие статьи Трудового кодекса, достаточно ли укомплектованы штаты районных отделений полиции, оценить уровень их оснащения профессиональным и техническим оборудованием", - добавил Сокуров.

По его словам, мониторинг прольет свет не только на профессиональную сторону их жизни, но и на бытовые условия, получение или неполучение силовиками полного социального пакета.

"И, конечно, необходимо обратить внимание на психологическую атмосферу в полицейских участках, на культуру общения сотрудников правоохранительных органов с гражданами", - считает член Общественной палаты.