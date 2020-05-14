"Ночь музеев" в 2020 году пройдет в онлайн-формате

Традиционный фестиваль "Ночь музеев" из-за пандемии коронавируса пройдет 16 мая в онлайн-формате, о чем сообщает сайт Министерства культуры. Для ведомства это уже третья подряд крупная акция, вынужденно перенесенная в дистанционный режим (до этого были "День театра" и "Библионочь").

"Мы рады, что, несмотря на новый формат, культурные организации активно подключаются к ним. А вместе с этим растет и интерес аудитории. Музеи подготовили к акции специальную программу: это и экскурсии, и образовательные программы. Каждый музей теперь доступен абсолютно любому пользователю, независимо от его географического расположения", - рассказал директор департамента информационного и цифрового развития Минкульта Вадим Ваньков.

Интернет-пользователям откроется возможность посетить 300 туров по музеям и галереям и, кроме того, будет вестись более 20 трансляции с лекциями и экскурсиями.

Все предыдущие 13 раз в своей истории акция, в ходе которой традиционно можно ознакомиться с наследием музеев бесплатно, проводилась оффлайн.