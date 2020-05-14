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14:21

Глава Минкульта Любимова вылечилась от COVID-19

фото ЗакС политика Глава Минкульта Любимова вылечилась от COVID-19

Руководитель Министерства культуры Ольга Любимова вылечилась от коронавирусной инфекции, рассказала она в беседе с ТАСС.

"Да, врачи меня выписали, я вышла и приступила к работе. Чувствую себя хорошо", - заверила министр.

По словам Любимовой, болезнь протекала в легкой форме. Лечилась чиновница на дому в течение трех недель.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава российского правительства Михаил Мишустин был госпитализирован в больницу с COVID-19. После этого Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности начальника кабмина.

Кроме того, COVID-19 обнаружен у главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. На самоизоляции находится также руководитель Минобрнауки Валерий Фальков, однако о состоянии его здоровья информации нет.

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