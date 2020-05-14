Путин поблагодарил российских генетиков за вклад в борьбу с коронавирусом

Российский глава Владимир Путин выразил благодарность отечественным ученым-генетикам, помогающим бороться с коронавирусной инфекцией - в том числе, за счет разработки вакцины и лекарств, делится "Эхо Москвы".

"Хотел бы поблагодарить специалистов-генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой", - отметил президент во время онлайн-совещания по вопросам развития генной инженерии в РФ.

Кроме того, отметил Путин, в последние годы в данной сфере наблюдается тенденция на "омоложение" кадров.

"На развитие этого направления в целом мы сконцентрировали значительные кадровые, финансовые и организационные ресурсы", - подытожил глава государства.