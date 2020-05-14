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15:00

"Я задержана, мне с сердцем плохо": В Подмосковье полиция пресекла сход против строительства МСЗ

фото ЗакС политика "Я задержана, мне с сердцем плохо": В Подмосковье полиция пресекла сход против строительства МСЗ

Правоохранители грубо разогнали народный сход против возведения мусоросжигательного завода в подмосковной деревне Тимохово: задержали шестерых человек, всех доставили в дежурную часть города Электроугли, известила "МБХ медиа" активистка Татьяна Алифанова.

"Я задержана, мне с сердцем плохо. [Задержали] шесть человек, нас везли в автобусе без воздуха. Сейчас скорую не пропускают", - поделилась женщина.

Другая активистка Татьяна Люличева, у которой в автозак угодил супруг, сообщила, что некоторых задержанных якобы били.

"Забрали шесть человек, их били в этом автобусе, остальные успели ретироваться. Мы были все в масках, соблюдали дистанцию в два метра, на это им [полицейским] было наплевать. В основном были женщины, старались забирать мужчин. Какую-то двадцатую статью о самоизоляции вменяют [вероятно, речь о 20.6.1 КоАП - прим. ред.], они через громкоговоритель предупреждали, что мы нарушаем самоизоляцию", - пояснила Люличева.

После, по словам активистки, в деревню перекрыли въезд, параллельно запретив местным жителям покидать места обиталища. Участники гражданского сопротивления утверждают, что строительные работы в их населенном пункте ведутся без разрешительной документации.

"Идет строительство крупнейшее, идут проколы под железной дорогой, все это укладывается под высоковольтной линией, ни одного документа", - добавила Люличева.

Возведение полигонов и последующие за этим экологические проблемы являются причиной многих протестов в нескольких российских регионах. Наиболее резонансными стали акции несогласия в Шиесе, куда планируют свозить мусор из Подмосковья. К слову, жители последнего сами неоднократно "бунтуют" против свалок.

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