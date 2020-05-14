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15:15

Елин считает, что на бесплатную раздачу масок Петербургу не хватит бюджета

фото ЗакС политика Елин считает, что на бесплатную раздачу масок Петербургу не хватит бюджета

Вице-губернатор Евгений Елин, давая интервью "Эху Петербурга", первым делом столкнулся с популярным вопросом о причинах того, почему Смольный не может организовать в условиях пандемии коронавируса бесплатную раздачу медицинских масок гражданам. По признанию чиновника, и вопрос, и ответ на него - предельно простые.

"У нас вот 5 млн жителей, где-то порядка миллиона у нас только ежедневно ездит на метро. У нас свои бюджетные возможности, и они не являются безграничными. Нам нужно аптечную сеть содержать, обеспечивать работу медучреждений, пенсионеров. Поэтому, если мы начнем раздачу масок, то просто никакого бюджета не хватит", - объяснил Елин.

По его словам, город может позволить себе и уже позволяет закупку масок только для отдельных категорий граждан - пенсионеров, силовиков и госслужащих. С его точки зрения, целесообразно вместо закупки масок для всех направить эти деньги на содействие выплатам зарплат.

Накануне, в ходе своего отчета перед депутатами ЗакСа, губернатор Александр Беглов объяснял нежелание чиновников бесплатно раздавать маски иначе. Беглову препятствием на этом пути видится обилие в городе приезжих граждан.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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