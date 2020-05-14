В Смольном считают "нецелесообразным" введение пропускного режима

Администрация Петербурга в настоящее время не рассматривает вариант со введением в городе пропускного режима по московскому образцу, о чем сообщает официальный сайт городского правительства.

"Проведена вся необходимая подготовительная работа. Все ведомства и службы готовы к его введению. Но на данный момент мы считаем эту меру нецелесообразной", - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

В ходе онлайн-заседания Госсовета он рассказал о вступившем в силу на территории вверенного ему города масочного режима и выплатах нуждающимся категориям населения.

Тремя неделями ранее Беглов допускал переход на пропускной режим в случае, если петербуржцы будут плохо соблюдать действующие правила самоизоляции.

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