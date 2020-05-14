Вишневский: Смольный пообещал направить выплаты петербуржцам старше 80 лет в течение 1-2 дней

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский рассказал в соцсетях об обещании городского комитета по социальной политике направить в течение ближайших 1-2 дней обещанные выплаты примерно трети самоизолировавшимся пожилым людям.

По словам парламентария, эту информацию озвучил председатель комитета Александр Ржаненков в ЗакСе 14 мая.

В первую очередь выплаты в размере 2000 рублей получат лица старше 80 лет, инвалиды первой и второй группы, а также пенсионеры, которые получают социальное обслуживание на дому. Это порядка 298 тысяч человек. Деньги будут направлены автоматически, без предварительных заявлений.



Остальным 569 тысяч самоизолировавшимся пенсионерам старше 65 лет деньги обещали направить после снятия ограничительных мер.

Напомним, о единовременных выплатах жителям Петербурга в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции, городское правительство объявило 1 апреля.

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