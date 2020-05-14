В Петербурге предложили создать официальный мемориал медикам, погибшим от COVID-19

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову с предложением организовать на углу проспекта Медиков и улицы Профессора Попова мемориал медработникам, ушедшим из жизни после борьбы с коронавирусной инфекцией.

В городе уже действует народный мемориал с портретами погибших врачей и медсестер. Он появился 28 апреля на улице Малой Садовой, напротив офиса комитета по здравоохранению.

Вишневский обратил внимание главы города, что портреты расположены на временном ограждении, поставленном в связи с ремонтными работами. По словам депутата, инициаторы создания этого мемориала полагают, что было бы правильно найти для него постоянное место.

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