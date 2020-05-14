У "Пролетарской" заканчивают капремонт дореволюционного дома

Годами находившееся в аварийном состоянии дореволюционное кирпичное здание на Ново-Александровской улице, 3А восстановили, сообщает строительное издание "Канонер". Внутри уже начал работу продовольственный магазин.

В ходе работ по капитальному ремонту подрядчик ликвидировал находившуюся в полуразрушенном состоянии пристройку и вместо нее соорудил новое крыло. Оно исполнено в изначальной краснокирпичной стилистике здания.

На сегодняшний день работы, проводимые на домовом фасаде, находятся в заверщающей стадии.