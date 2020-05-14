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19:54

Шлосберг: Власти не понимают, как производятся деньги

фото ЗакС политика Шлосберг: Власти не понимают, как производятся деньги

Политик, лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг признался, что испытывает пессимизм относительно того, как действующее руководство страны в дальнейшем будет распоряжаться бюджетом - и во время пандемии коронавируса, и после ее окончания. Принятые меры по поддержки населения его не убеждают, он все равно видит за людьми, принимающими решения, вредные для страны представления о природе бюджета и его назначении. Шлосберга убедил в этом пессимизме регулярно употребляемый высокопоставленными чиновниками фразеологизм "вертолетная раздача денег" и то, что россиян больше, чем на месяц обязали сидеть дома без работы.

"Это говорит о том, что власти не понимают, как производится добавленная стоимость, власти не понимают, как производятся деньги. Они деньги достают в "тумбочке": нефтяной, газовой, золотовалютной, какой-то другой. Для них источник денег – это не производство, не труд людей, а "тумбочка"", - высказался он на своем YouTube-канале.

Политик уверен, что в верхних эшелонах власти люди не имеют даже приблизительного представления о повседневных тяготах граждан, о ценах на базовые продукты и лекарства: "им всё приносят готовое в мешочках".

Отметим, что "нерабочий период", действовавший в РФ с конца марта, закончился 12 мая решением президента. В регионах местные начальники его продлевают или не продлевают на свое усмотрение.

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