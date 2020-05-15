Петербург побил суточный рекорд по количеству зараженных COVID-19: заболел 541 человек

За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 10 598 новых случаев инфицирования COVID-19, уведомляет оперативный штаб. На сегодняшний день вирус обнаружен у 262 843 человек.

С начала эпидемии жертвами болезни стали 2418 граждан (плюс 113 за сутки), излечились - 58 226 (плюс 4696 за прошедший день).

В Северной столице зафиксировано рекордное количество заболевших - 541 человек, всего зараженных - 9486. Погибли еще пять человек (всего - 74). В Ленинградской области заразились 66 жителей (всего - 1841).

В мире COVID-19 выявлен у более 4,4 млн человек, скончались свыше 302 тысяч граждан.