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11:06

ЕР собрала 402 млн на помощь медикам в условиях пандемии: 5 млн пожертвовали единороссы Петербурга

фото ЗакС политика ЕР собрала 402 млн на помощь медикам в условиях пандемии: 5 млн пожертвовали единороссы Петербурга

"Единая Россия" собрала 402 млн рублей на помощь медработникам и гражданам, оказавшимся в тяжелых условиях из-за пандемии COVID-19. Деньги поступали за счет членских взносов и добровольных пожертвований, рассказал глава партии Дмитрий Медведев. 

Обозначенная сумма будет потрачена на покупку реанимобилей, аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты, которые будут переданы наиболее нуждающимся регионам. 

Петербургским единороссам удалось собрать более 5 млн рублей за счет членских взносов, сообщил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. На данные средства приобретут СИЗ для Первого меда, исследовательского центра им. Алмазова, горбольницы №2 и больницы Святого Георгия. Кроме того, часть денег была потрачена на закупку планшетов для нуждающихся детей.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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