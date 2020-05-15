ЕР собрала 402 млн на помощь медикам в условиях пандемии: 5 млн пожертвовали единороссы Петербурга

"Единая Россия" собрала 402 млн рублей на помощь медработникам и гражданам, оказавшимся в тяжелых условиях из-за пандемии COVID-19. Деньги поступали за счет членских взносов и добровольных пожертвований, рассказал глава партии Дмитрий Медведев.

Обозначенная сумма будет потрачена на покупку реанимобилей, аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты, которые будут переданы наиболее нуждающимся регионам.

Петербургским единороссам удалось собрать более 5 млн рублей за счет членских взносов, сообщил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. На данные средства приобретут СИЗ для Первого меда, исследовательского центра им. Алмазова, горбольницы №2 и больницы Святого Георгия. Кроме того, часть денег была потрачена на закупку планшетов для нуждающихся детей.

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