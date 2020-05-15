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11:30

СМИ: Задержан заместитель главного инженера "дочки" "Ленэнерго"

фото ЗакС политика СМИ: Задержан заместитель главного инженера "дочки" "Ленэнерго"

Вместе с заместителем гендиректора "Ленэнерго" Алексеем Горячевым был задержан заместитель главного инженера "Ленэнергоспецремонта", дочерней компании "Ленэнерго", Иван Карпович, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По данным издания, произошло это после обысков по делу о мошенничестве при строительстве "Газпром Арена". По версии следствия, при работах по прокладке кабеля от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская" в 2015-2016 годах было похищено порядка 70 млн рублей.

В пресс-службе "Россети Ленэнерго" заявили, что оказывают "максимальное содействие правоохранительным органам при проведении следственных действий".

О задержании Горячева сообщалось ранее. Предполагается, что 15 мая ему могут избрать меру пресечения.

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