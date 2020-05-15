Более 20 регионов сохранили "антивирусный" режим после объявления Путина о выходе из самоизоляции

Власти 21 региона РФ не стали послаблять карантинные меры после объявления Владимира Путина о прекращении нерабочего периода, уведомляет "Коммерсант", ссылаясь на данные фонда "Петербургская политика".

Речь идет преимущественно о субъектах РФ, показывающих положительную динамику по росту заболеваемости населения - Москве и области, Петербурге, Северной Осетии, Ингушетии.

В 29 регионах отмечаются низкие темпы снятия ограничений, в некоторых всё происходит поэтапно - к примеру, открываются лишь парикмахерские, маникюрные салоны и автосервисы. Еще 32 региона попали в группу со средним темпом снятия ограничений: в них гражданам можно гулять и заниматься на улице спортом.

Быстрее всех освободились от установленных "антивирусных" режимов в Татарстане, Смоленской, Калининградской, Белгородской и Томской областях, где отменились практически все ограничения.

Владимир Путин заявил о прекращении нерабочих дней с 12 мая.

Добавим, по состоянию на 15 мая в РФ зафиксировано 262 843 случая заражения COVID-19.